«Tut ağacı boyunca»

Такого рода темы были, есть и будут предметом жарких обсуждений. Как минимум до тех пор, пока не урегулирован армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Слишком много крови, слез, трагедий он принес, слишком долго он длится, превратив два соседних государства в конфликтующие, а не реализующие совместные проекты, которые пойдут на пользу им обоим и всему региону. Вины Азербайджана в случившемся нет. Армения оккупировала 20% наших земель, сделала беженцами и вынужденными переселенцами более миллиона азербайджанцев. Официальный Ереван делает все для сохранения статус-кво, торпедируя любые мирные инициативы и, по сути, подталкивая страны и народы к новой войне.

Естественно, что в этих условиях в штыки, как в Баку, так и в Ереване, встречаются любые сообщения о совместных проектах и выступлениях азербайджанских и армянских артистов. На сей раз азербайджанские пользователи социальных сетей обсуждают выступление заслуженной артистки Азербайджана Айгюн Бейлер с армянской исполнительницей Илоной Нерсесовой. В соцсетях было выложено видео, которое предположительно было снято в Москве на частном мероприятии. Судя по фото и видео на странице И.Нерсесовой, она работает певицей именно в столице России.

В ролике видно, что А.Бейлер исполняет на мероприятии свой абсолютный хит «Тут агаджи» и к ней подходит женщина с микрофоном и включенной камерой телефона и начинает петь вместе с ней дуэтом на азербайджанском языке – этой женщиной оказалась певица Илона Нерсесова. «Самая лучшая!», — заявляет ближе к финалу ролика И.Нерсесова, обращаясь к А.Бейлер, после чего они продолжают петь на азербайджанском песню о дне рождения. Как сообщает 1news.az, резонансное видео вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей социальных сетей, часть которых раскритиковала А.Бейлер, посчитав подобный дуэт неприемлемым, подчеркивая в комментариях, что Азербайджан и Армения находятся в состоянии войны. В то же время другая часть пользователей отмечает в комментариях, что искусство и музыка стирают границы и разногласия, подчеркивая, что растроганы исполнением певиц https://1news.az/news/vystuplenie-aygyun-beyler-s-armyankoy-vyzvalo-neodnoznachnuyu-reakciyu-v-socsetyah-video?fbclid=IwAR1Eg_-ZAOLQxO1Zk2TOkjo1D8AU-RlIgm3YcRLlLckE9wzjcwbo57-kquI.

Не знаю, какой была реакция на случившееся среди армянских пользователей социальных сетей. Предположу, что тоже неоднозначная. Я же хочу, в свете случившегося, произнести, возможно, банальную, но совершенно справедливую фразу о том, что не бывает плохих народов, а есть отдельные плохие люди. Армена Джигарханяна я всегда называл и называю блестящим артистом и очень порядочным человеком. Имел честь делать с ним интервью. В нем он с необычайной теплотой вспоминал времена, когда в Ереване с большим успехом проходили гастроли азербайджанских певцов и музыкантов, Русского драматического театра и Театра оперы и балета, а в Баку проходили гастроли армянских театров, певцов и музыкантов.

«В частности, я очень дорожу своими воспоминаниями о приездах в прекрасный, теплый, очень красивый город Баку. Это все — часть моей жизни, в которой встречи между армянами и азербайджанцами, между представителями культуры наших стран всегда были праздником! Причем, не декларированным указом «сверху» «праздником», а истинным праздником, с неподдельной радостью людей от общения друг с другом. И это было — правильно! Я не могу себе представить армянина, который бы не включил в своей машине азербайджанский мугам!»,- сказал в том интервью А.Джигарханян.

Столь же тепло о своем приезде в Баку, где ему предложил переночевать у него дома азербайджанец-таксист, он рассказывал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. А еще, я видел другое. На Ютуб загружено видео выступления Азера Насибова. Это были «слепые прослушивания» на шоу «Голос Дети», третий сезон. Он исполнил композицию «Maybe I Maybe You». Блестяще исполнил, «взорвав» зал и заставив обернуться всех наставников. Это видео набрало свыше 4 миллионов просмотров. И среди, более чем двух с половиной тысяч комментариев есть и теплые слова армян.

Я оставлю без изменений их орфографию. Главное ведь — передать суть. «Молодец парень. Безупречно, красиво и грамотно. Мои аплодисменты. Крепко обнимаю и желаю большой, большой удачи…»,- написал Арман Давидян. «Такое душевное пение я ещё не встречал, это невероятно чистый вокал, как и этот парень, великолепно!»,- это уже слова Артема Назаряна. «Мамааа … как красиво поёт, как сказка какая то… (и я Армянка, перестаньте решать геополитические проблемы здесь)»,- не стала сдерживать эмоций девушка под именем D KBN.

Много теплых слов написали армяне и под загруженным в Ютуб видео выступления на шоу «Ты — супер!» на российском телеканале НТВ Парваны Алджановой. «Умница, молодец девочка, господа, перестаньте смешивать политику с искусством. Талант он и в Африке талант. Удачи тебе девочка, будь счастлива»,- написал Гарик Сарыбекян. И такого рода комментариев армян под ее выступлением немало. О чем они говорят? Наверное, о том, что важно всегда оставаться человеком. И о том, что в любой нации есть как хорошие, так и плохие люди.

Я не знаю, кто такая Илона Нерсесова. Не знаю, откуда она родом. Учитывая ее любовь к азербайджанской музыке и знание, как минимум, слов песни «Тут агаджи», допускаю, что она родом из нашей страны. Не знаю точно, бывала ли она в Армении, а главное на оккупированных территориях Азербайджана. Последнее — крайне важно. Потому, что это – красная черта. Это поддержка оккупационной политики Армении против нашего государства. Хотелось бы верить, что Илона Нерсесова в этом не замарана.

Рассуждая шире и без привязки к кому-либо, скажу, что для меня лично армянин или армянка, которые проявляют уважение к моей стране, моей культуре, и моей религии стоят выше того же грузинского и российского певца Сосо Павлиашвили, что побывал в никем не признанной «НКР», после чего не постеснялся выступить в Баку, даже не извинившись перед азербайджанским народом. При этом я отдаю себе отчет в том, что еще очень долгие годы каждый совместный проект азербайджанцев и армян будет вызывать споры, как в Баку, так и в Ереване. Наши страны и народы, увы, ныне ближе к новой войне, чем к миру. И в том вина только и только официального Еревана…