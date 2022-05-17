Решение о вступлении новых стран в НАТО может привести к расколу альянса, при таком исходе Турция вполне может задуматься о сотрудничестве с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

«Мною уже было сказано, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может привести к расколу альянса. Если это произойдет, мы ждем Турцию в ОДКБ», — заявил Шхагошев.

По словам парламентария, Эрдоган серьезный политик – сотрудничество Турции с ОДКБ могло бы «повернуть ситуацию с международной безопасностью в новое русло».

В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями террористической РПК. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, «не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов».