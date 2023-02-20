В 20:19 по местному времени в районе Самандаг турецкой провинции Хатай, граничащей с Сирией, было зафиксировано еще одно землетрясение, магнитудой 5,2. Электричество в районе землетрясений полностью отключено, сообщает A Haber.

Землетрясения в Хатае привели к обрушению на севере Сирии, сообщает Al Jazeera. По данным издания, после землетрясений зафиксировано восемь афтершоков.

Как отмечает телеканал Habertürk, в Дефне есть разрушения. Люди в панике выбегают на улицы, опасаясь за свою жизнь. Подземные толчки ощущались также в Сирии, Ливане, на Кипре и в Израиле.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) предупредил об угрозе цунами для Турции, Греции, Италии и Франции.

Трасса между городами Антакъя и Искендерун в Турции обрушилась после двух новых землетрясений. Власти Турции просят жителей провинции Хатай держаться подальше от береговой линии из-за риска повышения уровня моря на полметра после землетрясений.