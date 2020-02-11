Турция завтра обнародует шаги по Идлибу

В среду 12 февраля после заседания парламентской фракции Партии справедливости и развития будут обнародованы шаги Анкары по Идлибу.

Об этом, по информации Агентства Анадолу, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник в Анкаре.

По словам главы государства, Турция заставила заплатить высокую цену за гибель своих военнослужащих в Идлибской зоне деэскалации «и так будет впредь».

«Силы режима Асада получили достойный отпор в Идлибе. Турция не остановится на этом, ответные шаги продолжатся», — пообещал турецкий лидер.

| 2020-02-11T16:10:51+00:00 11 февраля 2020, 17:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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