Турция завтра обнародует шаги по Идлибу

В среду 12 февраля после заседания парламентской фракции Партии справедливости и развития будут обнародованы шаги Анкары по Идлибу.

Об этом, по информации Агентства Анадолу, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник в Анкаре.

По словам главы государства, Турция заставила заплатить высокую цену за гибель своих военнослужащих в Идлибской зоне деэскалации «и так будет впредь».

«Силы режима Асада получили достойный отпор в Идлибе. Турция не остановится на этом, ответные шаги продолжатся», — пообещал турецкий лидер.