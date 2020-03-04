Турция запросила у США поддержку из-за ситуации в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что запросил у американского коллегм Дональда Трампа поддержку боеприпасами в связи с турецкой военной операцией «Весенний щит» в сирийском Идлибе. Об этом сообщает телеканал NTV.

«Я такие запросы отправлял господину Трампу», — ответил турецкий лидер на вопрос журналистов, будет ли Вашингтон оказывать поддержку боеприпасами при операции в Идлибе.

Ранее минобороны Турции заявило о гибели двух и ранении шести турецких военных в сирийской провинции.(Газета.ру)