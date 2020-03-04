Турция запросила у США поддержку из-за ситуации в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что запросил у американского коллегм Дональда Трампа поддержку боеприпасами в связи с турецкой военной операцией «Весенний щит» в сирийском Идлибе. Об этом сообщает телеканал NTV.

«Я такие запросы отправлял господину Трампу», — ответил турецкий лидер на вопрос журналистов, будет ли Вашингтон оказывать поддержку боеприпасами при операции в Идлибе.

Ранее минобороны Турции заявило о гибели двух и ранении шести турецких военных в сирийской провинции.(Газета.ру)

| 2020-03-04T14:28:58+00:00 4 марта 2020, 14:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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