Турция выслала лидера шведских националистов

Полиция Турции задержала и выслала председателя националистической партии «Шведские демократы» Йимми Окессона, который прибыл на греческо-турецкую границу для того, чтобы убеждать нелегальных иммигрантов не просить убежища в Швеции, сообщает в пятницу Шведское радио.

По его данным, Окессон раздавал листовки соответствующего содержания, однако разрешения на подобную деятельность у него не было. В результате полицейские задержали политика и препроводили его в аэропорт.

В свою очередь в партии «Шведские демократы» подтвердили этот инцидент.

Ранее Йимми Окессон уже посещал с агитационными целями район греческо-турецкой границы. Однако на родине целый ряд политиков подверг критике его действия.

Турция на прошлой неделе объявила об открытии границы с ЕС для беженцев, поскольку она неспособна справиться с новой волной мигрантов из Сирии. После этого тысячи нелегалов хлынули к границе с Грецией. (interfax.ru)