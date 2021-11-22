Инженерно-проектные работы по разработке газового месторождения «Сакарья» в турецком секторе Черного моря завершены, заказ на поставку труб оформлен.
Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
По его словам, прокладка газопровода стартует весной 2022 года.
Президент Турции 21 августа 2020 года объявил об обнаружении в Черном море крупного месторождения природного газа.
Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция рассчитывает к 2023 году наладить добычу газа в Черном море.
Глава государства напомнил, что объем доказанных резервов газа на участке «Дунай-1» месторождения «Сакарья» составил 405 млрд кубометров.