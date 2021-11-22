Инженерно-проектные работы по разработке газового месторождения «Сакарья» в турецком секторе Черного моря завершены, заказ на поставку труб оформлен.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

По его словам, прокладка газопровода стартует весной 2022 года.

Президент Турции 21 августа 2020 года объявил об обнаружении в Черном море крупного месторождения природного газа.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция рассчитывает к 2023 году наладить добычу газа в Черном море.

Глава государства напомнил, что объем доказанных резервов газа на участке «Дунай-1» месторождения «Сакарья» составил 405 млрд кубометров.