Турецкие власти выясняют происхождение и траекторию движения зерна, перевозимого на сухогрузе «Жибек жолы» под российским флагом. В Киеве заявляют, что это украденное украинское зерно.

По информации Bloomberg, грузовое судно продержат в порту Карасу, пока не будет проведено расследование. При этом Анкара старается действовать очень аккуратно, чтобы не потерять доверие обеих сторон и остаться посредником в переговорах о создании корридора для вывоза пшеницы из Украины. Агентство уточняет, что встреча может состояться уже на следующей неделе.

4 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что сухогруз, возможно, принадлежит Казахстану и якобы шел по контракту между Эстонией и Турцией. Казахстанские власти в ответ сообщили, что сейчас этот корабль арендует российская компания, которая не числится ни в каких санкционных списках.

По данным казахстанской стороны, осенью 2021 года судовладелец заключил на год договор фрахтования судна без экипажа с российской фирмой «Грин-лайн», а она подписала контракт с эстонской Mangelbert на транспортировку зерна из Украины в Турцию. (moscowtimes.ru)