Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу встретился с первым заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, а также лидером крымскотатарского народа, депутатом Верховной Рады Украины Мустафой Абдульджемилем Кырымоглу.

Об этом глава турецкой дипломатии сообщил в понедельник в Twitter, передает Trend со ссылкой на «Анадолу».

«Турция и впредь будет поддерживать территориальную целостность Украины и защищать права крымских татар», — сказал Чавушоглу.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова поблагодарила главу турецкой дипломатии за теплый прием.

На своей станице в Twitter украинский дипломат подчеркнула, что Киев высоко ценит участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во 2-м саммите Крымской платформы, а также непоколебимую поддержку Анкары в вопросе территориальной целостности и суверенитета Украины.