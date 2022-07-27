Генеральный директор компании Turkish Aerospace Industries Темел Котил в рамках международного авиасалона «Фарнборо-2022» объявил о подписании контракта на поставку шести ударных вертолетов T-129 ATAK Нигерии, сообщает Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) со ссылкой на Raillynews.com.

Отмечается, что на прошлой неделе делегация ВВС Нигерии посетила Турцию, возможно, тогда и был подписан контракт на поставку шести T-129 ATAK.

Сообщается, что в рамках визита представители ВВС Нигерии посетили крупные турецкие оборонные компании, чтобы уточнить номенклатуру оборонной продукции, которая может быть приобретена. Нигерийская делегация посетила компании Turkish Aerospace Industries, Aselsan, Havelsan, Manatek, BNW Group, Fly BVLOS, Airways Group и Express Technics.

По данным издания Defenceweb.co ранее Нигерия рассматривала возможность закупки 12 американских ударных вертолетов AH-1Z «Вайпер». Год назад для оснащения недавно сформированного корпуса армейской авиации проводилась оценка индийского легкого ударного вертолета LCH.

Изначально же Нигерия интересовалась российскими ударными вертолетами Ми-35М, которые уже состоят на вооружении нигерийских ВВС. Но из-за возможных санкций США Нигерия решила рассмотреть другие варианты.