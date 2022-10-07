Грузия получит из Турции новые бронетранспортеры стандарта НАТО. Об этом сообщает Минобороны Грузии.

По сообщению ведомства, между Минобороны Грузии и компанией ASFAT при Министерстве национальной обороны Турции подписано соглашение, на основании которого в Грузию будут поставлены новые бронетранспортеры повышенной проходимости.

«Оснащение Сил обороны Грузии указанными бронетранспортерами внесет значительный вклад в укрепление обороноспособности Грузии и углубление сотрудничества между Турцией и Грузией», — говорится в сообщении министерства. (Анадолу)