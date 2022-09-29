Турция намерена нарастить военное присутствие на севере Кипра для защиты своих интересов. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, сообщает ТАСС.

«Даже если на нашем пути встанет весь мир, Турция не отойдет от своей позиции и будет защищать интересы на Кипре, а также в Эгейском и Средиземном морях», — подчеркнул министр.

Помимо увеличения военного присутствия в регион планируется поставить необходимое вооружение, добавил он.

Глава МИД Турции раскритиковал позицию США, которые отменили эмбарго на поставки оружия Республике Кипр. По его словам, в ходе последнего разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном он предложил ему «при желании оказывать финансовую помощь грекам-киприотам, но не поставлять оружие, открыто спросив: против кого вы вооружаете [Никосию]?».