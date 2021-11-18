Турция на очередной срок избрана членом в Исполнительного совета ЮНЕСКО. Об этом говорится в сообщении, распространенном МИД республики, передает Анадолу.

“Турция, успешно осуществившая членство в Исполнительном совете ЮНЕСКО в период 2017-2021 годов, была переизбрана в качестве государства-члена на период 2021-2025 годов на выборах, состоявшихся 17 ноября 2021 года в рамках 41-й Генеральной конференции ЮНЕСКО”, — говорится в заявлении МИД Турции.

В ведомстве подчеркнули, что Турция поддерживает цели и идеалы ЮНЕСКО и продолжит продвигать деятельность и ценности организации.

“Избрание Турции членом Исполнительного совета на новый срок является убедительным свидетельством активной и успешной деятельности нашей страны в предыдущий период, а также нашего вклада в образование, науку и культуру в глобальном масштабе”, — говорится в коммюнике.