Посол Норвегии в Анкаре Эрлинг Сконсберг был вызван в МИД Турции в связи с сообщениями о готовящейся на пятницу, 3 февраля антиисламской акцией с сожжением священной для мусульман книги — Корана.

Как сообщает Агентство Анадолу, во внешнеполитическом ведомстве Турции решительно осудили проявления исламофобии, подпадающие под статью преступлений на почве ненависти.

«Решительно осуждаем провокационные действия, не пресекаемые властями Норвегии. Подчеркиваем недопустимость подобных подходов и ожидаем от Осло недопущения данной акции», — отметили диписточники в Анкаре.