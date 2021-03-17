Турция отмечает 106-ую годовщину победы в битве при Чанаккале

Председатель Великого национального собрания (парламент) Турции Мустафа Шентоп примет участие в мероприятиях по случаю 106-й годовщины битвы при Чанаккале, сообщает Анадолу.

Спикер парламента в четверг, 18 марта, в сопровождении ряда депутатов отправится в город Чанаккале на северо-западе Турции.

В аэропорту Чанаккале Шентопа встретит губернатор провинции Ильхами Акташ, совместно с которым спикер парламента отправится на вертолете на полуостров Гелиболу.

Спикер парламента Мустафа Шентоп, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой и губернатор Ильхами Акташ возложат венки к мемориалу павшим в Гелиболу.

Согласно программе мероприятий, состоится минута молчания, будут произведены пушечные выстрелы, прозвучит гимн страны и будет поднят турецкий флаг.

С речью выступит командир 18-й мотострелковой бригады генерал Юксель Эрдин, который расскажет о значимости дня победы для турецкого народа.

Затем актер Бахадыр Йенишехирлиоглу из сериала «Права на престол Абдулхамид» (Payitaht Abdülhamid) прочтет стихотворение великого поэта Мехмета Акифа Эрсоя (автора Марша Независимости – гимна Турции) о павших в Чанаккале.

Также состоится парад кораблей ВМС Турции в проливе Дарданеллы и демонстрационный полет «Турецких звезд» в небе над Чанаккале.

В ходе Первой мировой войны весь мир стал свидетелем героического противостояния турецких войск в битве за Чанаккале, где Мустафа Кемаль Ататюрк заставил войска союзников признать Дарданеллы неприступными.

Сражение на полуострове Гелиболу при Чанаккале происходило как на суше, так и на море.

Морские сражения продолжались с 19 февраля по 18 марта 1915 года.

Сухопутное противостояние длилось с 25 апреля 1915 года по 9 января 1916 года.

Это сражение считается одним из самых кровопролитных в истории Турции.