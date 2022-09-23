Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил в эфире телеканала NTV, что страна не признает итоги проводимых референдумов о вхождении ряда регионов в состав РФ.

«Какой бы ни была наша позиция по Крыму раньше, мы не признаем решения референдума, которое хочет принять Россия. <…> Мы признаем суверенитет и территориальную целостность Украины», — заявил он.

Калын отметил, что Турция поддерживает Украину в этом конфликте и является единственной страной, которая «стремится положить конец войне».

Власти т.н. Донецкой и Луганской народных республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России. Голосование проходит с 23 по 27 сентября. (gazeta.ru)