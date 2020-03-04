Турция не признает назначенные Асадом на апрель выборы в парламент Сирии

Турция не признает выборы в парламент Сирии, проведение которых президент Башар Асад назначил на апрель. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Анкаре официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.