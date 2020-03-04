Турция не признает назначенные Асадом на апрель выборы в парламент Сирии

Турция не признает выборы в парламент Сирии, проведение которых президент Башар Асад назначил на апрель. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Анкаре официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

«Выборы, которые сирийский режим планирует провести в апреле, не будут легитимными ни для нас, ни для сирийского народа, ни для международного сообщества», — заявил он.

3 марта президент Сирии Башар Асад издал указ о проведении выборов в Народный совет (однопалатный парламент) страны 13 апреля.

Предыдущие выборы в сирийский парламент состоялись 13 апреля 2016 года. (ТАСС)

| 2020-03-04T22:56:46+00:00 5 марта 2020, 01:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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