Турция не намерена просить НАТО о вмешательстве в конфликт в Идлибе

Турция не намерена просить НАТО о военном вмешательстве в конфликт в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.
«Мы не говорим, чтобы пришла НАТО с военным вмешательством в конфликт в Идлибе, но атаки сирийского режима нужно остановить», — сказал Калын журналистам.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.(РИА Новости)