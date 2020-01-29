Турция начала эвакуацию своих граждан из провинции Хубэй в Китае

МИД Турции заявил о начале эвакуации турецких граждан из китайской провинции Хубэй в связи с распространением коронавируса, говорится в полученном РИА Новости заявлении турецкого внешнеполитического ведомства в среду.
Ранее посол Турции в Китае Эмин Онен сообщил, что в китайском Ухане находятся 32 турецких гражданина, которых предполагается эвакуировать.
«Наше министерство начало работу в целях эвакуации турецких граждан из китайской провинции Хубэй и, прежде всего, города Ухань в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV. Минздрав Турции закончил необходимую подготовку. Мы находимся в тесном контакте с китайскими властями», — говорится в заявлении.
| 2020-01-29T14:45:06+00:00 29 января 2020, 16:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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