Турция начала эвакуацию своих граждан из провинции Хубэй в Китае

МИД Турции заявил о начале эвакуации турецких граждан из китайской провинции Хубэй в связи с распространением коронавируса, говорится в полученном РИА Новости заявлении турецкого внешнеполитического ведомства в среду.

Ранее посол Турции в Китае Эмин Онен сообщил, что в китайском Ухане находятся 32 турецких гражданина, которых предполагается эвакуировать.

«Наше министерство начало работу в целях эвакуации турецких граждан из китайской провинции Хубэй и, прежде всего, города Ухань в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV. Минздрав Турции закончил необходимую подготовку. Мы находимся в тесном контакте с китайскими властями», — говорится в заявлении.