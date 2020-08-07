Турция игнорирует договор Греции и Египта по Средиземноморью

Договоренность о разграничении морской юрисдикции в Средиземном море между Грецией и Египтом не представляет никакой значимости для Анкары.

Об этом сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами после пятничной молитвы в мечети «Айя-Софья» в Стамбуле, сообщает Агентство Анадолу.

По словам Эрдогана, Турция не намерена менять позиции по вопросу разграничения морской зоны в Средиземном море и продолжит придерживаться условий договоренностей в Ливией.

Глава государства отметил также, что Турция не считает нужным проведение переговоров по разграничению зон в восточном Средиземноморье со странами, не имеющими никакого отношения к этому вопросу.

Эрдоган отметил, что наглядным свидетельством решимости Анкара по отстаиванию прав в Средиземноморье, является продолжение геолого-разведочного бурения.