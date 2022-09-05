Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в рамках визита в Польшу провел встречу с польским коллегой Мариушем Блащаком.

Как сообщает # со ссылкой на агентство Anadolu, глава оборонного ведомства Турции находится в городе Кельце для участия в Международной выставке оборонной промышленности (MSPO-2022).

В ходе встречи министров, состоялся обмен мнениями по региональным и двусторонним вопросам обороны, безопасности, а также сотрудничеству в сфере оборонной промышленности.

Акар обратил внимание на стратегическое партнерство двух стран в рамках НАТО, сделал акцент на значимости продолжения текущего взаимодействия в плане военной подготовки, сотрудничества в оборонной промышленности и расширения возможностей в этих областях.

В свою очередь министр обороны Польши Блащак поблагодарил Акара за вклад в приближение режима прекращения огня между Украиной и Россией, а также инициативам по зерновому вопрому.