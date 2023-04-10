Открытия посольства Армении в Турции нет на повестке в близкой перспективе, но страны работают над открытием погранпереходов. Об этом в понедельник сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала A Haber.

«В близкой перспективе может не произойти [открытия посольства Армении], потому что сначала нам надо сделать другие шаги. Мы открыли свое воздушное пространство для Армении, осуществляются грузовые рейсы, стартовало взаимное воздушное сообщение, через наше пространство армянские авиаперевозчики могут летать в третьи страны. Но чтобы открыть наземные пункты пропуска, вместе с политическими условиями сначала надо подготовить дороги, восстановить мост. И по строительству моста у нас уже есть договоренности», — сказал он. Однако Чавушоглу уточнил, что открытие сухопутного погранперехода предполагается осуществить для «владельцев диппаспортов или обычных граждан третьих стран».