Специальный представитель Армении по началу диалога с Турцией Рубен Рубинян и его турецкий коллега Сердар Кылыч по итогам переговоров в пятницу в Москве договорились вести диалог в конструктивном и деполитизированном ключе, чтобы выявить точки соприкосновения. Об этом говорится в распространенном в сообщении МИД РФ.

«Стороны проявили готовность вести диалог в конструктивном, неполитизированном ключе, в духе открытости и нацеленности на практический результат, двигаясь «малыми шагами» от простого к сложному. Условлено о продолжении поиска точек соприкосновения, что работало бы во благо народов двух стран, в интересах стабильности и экономического процветания региона», — указали в министерстве.

Встреча прошла при посредничестве замглавы МИД РФ Андрея Руденко. (ТАСС)