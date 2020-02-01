Турция эвакуировала из Китая граждан Азербайджана

На аэродроме «Этимесгут» в Анкаре в субботу вечером приземлился военно-транспортный самолет с группой граждан Турции, Азербайджана, Грузии и Албании, эвакуированных из китайской провинции Ухань, сообщает Агентство Анадолу.

A400M ВВС Турции, переоборудованный под амбулаторный самолет, вылетел в Китай в пятницу с группой медиков на борту.

В самолет были загружены защитные костюмы, маски, дезинфицирующие вещества и другие медицинские принадлежности, предоставленные Агентством по сотрудничеству и координации при правительстве Турции (TİKA) и Министерством здравоохранения.

Наряду с 32 гражданами Турции, самолет доставил из Ухани шестерых граждан Азербайджана, трех граждан Грузии и одного гражданина Албании.

Все они получили доступ на борт самолета после медицинского обследования, и сразу по прибытию в Турцию будут помещены под карантин в одной из больниц Анкары.