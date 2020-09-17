Турция еще не активировала ЗРС С-400

Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, которые Турция купила у России, еще не заступили на боевое дежурство в республике, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом пишет ТАСС.

«Нет, они все еще не активны», — ответил министр на соответствующий вопрос.

Решение Турции о покупке ЗРС С-400 в сентябре 2017 года вызвало серьезный раскол между Турцией и ее партнерами по Североатлантическому альянсу. Представители НАТО заявили, что Турция поставит под угрозу безопасность НАТО, если подключит С-400 к союзным системам, потому что российская система получит доступ к конфиденциальным данным альянса.