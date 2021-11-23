Наряду с подготовкой к сдаче в эксплуатацию первого отечественного десантного корабля TCG Anadolu оборонно- промышленный комплекс Турции активизируют также работы по разработке собственного авианосца. Об этом агентству «Анадолу» сообщил глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Исмаил Демир.

По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще несколько лет назад обозначил цель по созданию авианосца и данный проект следует рассматривать как часть стратегии, направленной на превращение страны в мировую державу.

«Как вы знаете, корабль Anadolu был публично заявлен как авианосец. На самом деле он был задуман как десантный корабль-док. Как только мы поняли, что на корабле Anadolu можно разместить беспилотники, мы сразу приступили к работам в этом направлении. Корабль уже спущен на воду. Ожидается завершение процесса оснащения судна. В ближайшее время оно будет введено в эксплуатацию», — сказал Демир.

По его словам, работы над беспилотниками, которые планируется разместить на корабле, продолжаются.

«На первом этапе очень важно как можно скорее ввести в эксплуатацию отечественный корабль. Далее последуют планируемые сейчас работы по развертыванию на нем БПЛА Bayraktar типа TB-3. Кроме того, на повестке дня стоит вопрос создания второго, более комплексном корабля, заявленного главой государства. Мы видим, что понятие «авианосец» сегодня меняется. В этом контексте мы ввели в оборот новое понятие — «корабль — носитель БПЛА». Существует подход, согласно которому было бы целесообразно рассмотреть новый, возможно, более крупный корабль, на котором можно было бы разместить несколько типов винтокрылых БПЛА с реактивными двигателями. Мы будем работать над этим», — отметил собеседник АА.