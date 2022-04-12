Жительницам Туркменистана запрещают увеличивать губы и наращивать ресницы под угрозой штрафов и арестов. Об этом сообщает «Радио Азатлык».

Сотрудники правоохранительных органов в туркменском городе Байрамали устно объявили владельцам местных салонов красоты о запрете таких процедур, как увеличение губ и коррекция морщин с помощью инъекций ботокса, а также наращивание ресниц и ногтей. Документов, подтверждающих введение каких-либо табу, сотрудники органов правопорядка не предъявляют.

Сообщается, что ослушавшимся женщинам предстоит заплатить штраф в размере 300-500 туркменских манатов (7-12 тыс. руб.) за «использование инородных предметов на своем теле». С мастеров, которые оказывают эти услуги, грозятся взыскивать до 1000 туркменских манатов (24,5 тыс. руб.). Специалистов также могут арестовать на 15 суток.