Ашхабад выразил обеспокоенность планами России увеличить поставки газа в Китай. Заявление заместителя председателя государственного концерна «Туркменгаз» Мырада Арчаева размещено на сайте туркменского министерства иностранных дел.

Арчаев прокомментировал интервью Директора департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского, в котором тот заявил о создании «тройственного газового союза» между Россией, Узбекистаном и Казахстаном (в Центральноазиатских странах соглашения по газу так не называют). Российскому государственному агентству РИА «Новости» Биричевский заявил, что в газовом партнёрстве с тремя странами заинтересованы и другие государства.

Представитель Ашхабада, что «обтекаемость формулировок» российского дипломата не даёт ответов на конкретные вопросы о газовом сотрудничестве. «А ясность здесь требуется полная, поскольку затрагиваются интересы других государств, в том числе Туркменистана», — заявил Арчаев.

Он заявил, что газ из Узбекистана и Казахстана поставляется по трубопроводу, построенному «исключительно туркменской и китайской сторонами». «Источников газа из других стран для заполнения трубопровода не предусмотрено», — говорит Арчаев.

Опасения Ашхабада может вызывать конкуренция туркменского газа с российским на рынке Китая. Центральноазиатское государство зависимо от газового экспорта, обеспечивающего около 80 процентов поступлений бюджета, рост цен на газ в 2022 году обеспечил стране почти двухпроцентный, по оценке Всемирного банка, рост ВВП. Основной покупатель туркменского газа — Китай.

С помощью соглашения с Узбекистаном и Казахстаном Россия может начать прокачку газа в Китай по туркменскому трубопроводу, проходящему по территории этих стран, отмечала газета «Коммерсантъ». Его пропускная способность составляет 55 млрд кубометров, а используются только около 40. (svoboda.org)