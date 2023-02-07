Национальная авиакомпания «Турецкие авиалинии» (Turkish Airlines) перевезла во вторник почти 12 тыс. добровольцев из разных городов Турции, изъявивших желание принять участие в ликвидации последствий землетрясения на юго-востоке страны. Об этом сообщил генеральный директор компании Биляль Экши.

«По состоянию на 07:00 вторника мы перевезли в зону землетрясений в аэропорты Аданы, Газиантепа, Адыямана и Шанлыурфы 11 тыс. 780 добровольцев 80 рейсами», — написал он в Twitter.

Между тем турецкие СМИ сообщали, что в последние часы наблюдается скопление многочисленных добровольцев в аэропорту Стамбула, однако далеко не всех отправляют в зону стихийного бедствия. Как пояснили в правительственном Управлении по чрезвычайным ситуациям, предпочтение в первую очередь отдается людям, имеющим соответственный опыт и хорошую физическую подготовку.