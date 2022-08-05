Четвертое буровое судно Турции Abdülhamid Han отчалит 9 августа от средиземноморского порта Ташуджу в провинции Мерсин.

Как сообщает в Twitter турецкая госкомпании TPAO, после проверки всех систем и оборудования судна, а также пополнения запасов, что заняло около 2,5 месяцев, Abdülhamid Han приступит к первой миссии в водах Турции.

В церемония начала первой миссии бурового судна примет участие президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Судно прибыло в берегам Турции 19 мая из порта Окпо в Южной Корее.

Длина бурового судна седьмого поколения составляет 238 м, ширина 42 м.

Команда Abdülhamid Han в составе 200 человек может проводить буровые работы на глубине до 12 200 м.

В мире всего 4-5 буровых судов подобного класса, и одно из них в распоряжении Турции.

Разведочно-буровые работы для нужд Турции до сегодняшнего дня осуществляли три судна: «Фатих» (Fatih), «Кануни» (Kanuni ) и «Явуз» (Yavuz). (Агентство Анадолу)