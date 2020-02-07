Турецкий постпред в СБ ООН озвучил Дамаску предупреждение по Идлибу

Постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу на заседании Совбеза предупредил Дамаск, что Анкара будет защищать свою безопасность в сирийской провинции Идлиб.
Минобороны Турции сообщило в понедельник, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Затем президент Турции заявил, что погибли пять военных и трое гражданских. Позже турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в Идлибе и отошла в феврале от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
«Все случаи развертывания турецких военных, включая последний, координировались с российскими властями», — сказал Синирлиоглу. Тем не менее, сирийские военные 3 февраля открыли огонь по турецким позициям, заявил он.
| 2020-02-07T10:26:28+00:00 7 февраля 2020, 13:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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