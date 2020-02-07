Турецкий постпред в СБ ООН озвучил Дамаску предупреждение по Идлибу

Постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу на заседании Совбеза предупредил Дамаск, что Анкара будет защищать свою безопасность в сирийской провинции Идлиб.

Минобороны Турции сообщило в понедельник, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Затем президент Турции заявил, что погибли пять военных и трое гражданских. Позже турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в Идлибе и отошла в феврале от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.