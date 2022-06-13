В Великое национальное собрание (парламент) Турции поступил проект президентского Указа о продлении на 18 месяцев мандата турецких военнослужащих в Ливии, сообщает Анадолу.

В документе за подписью президента Реджепа Тайипа Эрдогана напоминается, что усилия по формированию демократических институтов в Ливии в период после февраля 2011 года потерпели крах, и страна фактически развалилась надвое.

В последние годы Правительство национального согласия (ПНС) Ливии предотвратило попытки раздела территории страны, помешав формированию в регионе долгосрочного района хаоса и нестабильности, что является угрозой безопасности для всего региона, в том числе Турции. При содействии ООН и при активном участии самих ливийцев был проложен путь к политическому диалогу.

В Указе подчеркивается, что Турция продолжает поддерживать усилия по продвижению политического диалога в Ливии, выступая в поддержку суверенитета, территориальной целостности и политического единства этой страны.

В проекте документа говорится, что проблема политической неопределенности и кризиса управления, возникшая после провала выборов, запланированных на 24 декабря 2021 года, ставит под угрозу мир и стабильность в Ливии. «Принимая во внимание глубоко укоренившиеся политические и экономические отношения между Турцией и Ливией, получившие новый толчок благодаря Меморандуму о взаимопонимании по разграничению морской юрисдикции в Средиземном море, стоит отметить, что Анкара придает особое значение долгосрочному режиму прекращения огня и национальному примирения в североафриканского государства»,- отмечено в документе.

Турция продолжит обучать и предоставлять консультационную поддержку ливийской армии с целью вклада в систему безопасности африканской страны. Важно не допустить возобновления кровопролития в Ливии, и поддержать процесс диалога под эгидой ООН, говорится далее в тексте Указа.

Риски и угрозы, исходящие из Ливии для всего региона, включая Турцию, сохраняются, и в случае возобновления наступления на силы законного правительства североафриканской страны, будут затронуты интересы Турции как в Средиземноморском бассейне, так и в Северной Африке, подчеркивается в документе.