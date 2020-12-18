Турецкие министры встретились в Киеве с турками-ахыска и гагаузами

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в рамках визита в Украину встретились в Киеве с представителями турок-ахыска и гагаузов, сообщает Агентство Анадолу.

Встреча состоялась после переговоров членов турецкого правительства с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Акар и Чавушоглу приняли главу Всемирной ассоциации турок-ахыска (DATÜB) в Украине Марата Расулова, представителя DATÜB в Киеве Исмаила Каримова и помощника представителя Юсуфа Курбанова.

Турецкие министры также провели встречу с главой Общества гагаузов Украины Юрием Димчогло, главой Общества гагаузов Киева Василием Келиогло, преподавателем Факультета тюркологии Университета имени Тараса Шевченко Тудорой Аранут.

На встрече присутствовали также первый заместитель главы МИД Украины Амина Джапарова, замглавы Минобороны Турции Мухсин Дере и посол Турции в Киеве Ягмур Ахмет Гюльдере.

Главы Минообороны и МИД Турции находятся в Киеве с целью участия в переговорах с украинскими коллегами по формуле «два плюс два» (Квадрига).