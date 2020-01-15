Турагентствам рекомендовано привлекать в свою сферу местное население

Представителям индустрии туризма Азербайджана рекомендовано привлекать местное население к туристической деятельности.

Как сообщает в среду Trend, это отражено в «Этическом кодексе представителей индустрии туризма», разработанном Азербайджанской ассоциацией туристических агентств. Документ носит рекомендательный характер.

Согласно Кодексу, местное население следует привлекать к туристической деятельности, с тем, чтобы они выступали равноправными получателями формирующихся экономических, социальных и культурных бенефиций.

В документе отмечается, что политика в сфере туризма в Азербайджане должна осуществляться таким образом, чтобы она способствовала повышению уровня жизни местного населения посещаемых туристами регионов.

«Специалисты в сфере туризма, в частности инвесторы должны исследовать влияние своих проектов по развитию на окружающую среду и природу в рамках правил, установленных исполнительными властями», — говорится в Кодексе.

| 2020-01-15T21:13:10+00:00 15 января 2020, 23:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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