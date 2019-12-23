ЦИК приступил к расследованию распространившихся в соцсетях видеоматериалов

«Центризбирком приступил к расследованию распространившихся в соцсетях видеоматериалов, связанных с муниципальными выборами».

Об этом заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, распространенные в соцсетях видеоматериалы серьезно расследуются: «Никто не вправе вмешиваться в права азербайджанского избирателя. ЦИК серьезно расследует видеоматериалы и обнародует результаты».

Председатель ЦИК сказал, что обращения относительно выборов сначала должны быть адресованы окружным избирательным комиссиям (ОИК): «После принятия в ОИК решения относительно обращения, можно обратиться в ЦИК. Если кандидаты хотят быстрого рассмотрения их обращений, в первую очередь они должны обращаться в ОИК. В случае недовольства решением ОИК, им следует обратиться в ЦИК. В соцсетях размещены видеоматериалы относительно 10-15 муниципалитетов».