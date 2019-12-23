ЦИК приступил к расследованию распространившихся в соцсетях видеоматериалов

«Центризбирком приступил к расследованию распространившихся в соцсетях видеоматериалов, связанных с муниципальными выборами».

Об этом заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, распространенные в соцсетях видеоматериалы серьезно расследуются: «Никто не вправе вмешиваться в права азербайджанского избирателя. ЦИК серьезно расследует видеоматериалы и обнародует результаты».

Председатель ЦИК сказал, что обращения относительно выборов сначала должны быть адресованы окружным избирательным комиссиям (ОИК): «После принятия в ОИК решения относительно обращения, можно обратиться в ЦИК. Если кандидаты хотят быстрого рассмотрения их обращений, в первую очередь они должны обращаться в ОИК. В случае недовольства решением ОИК, им следует обратиться в ЦИК. В соцсетях размещены видеоматериалы относительно 10-15 муниципалитетов».

| 2019-12-23T20:34:46+00:00 23 декабря 2019, 22:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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