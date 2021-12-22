Верховная избирательная комиссия Ливии предложила парламенту перенести президентские выборы, которые должны были состояться в пятницу, на 24 января 2022 года.

«В соответствии с законом о выборах президента… комиссия должна объявить о переносе дня голосования, а парламент устанавливает новую дату в течение 30 дней. Комиссия предлагает после консультаций с парламентом отложить первый тур выборов на 24 января 2022 года», — говорится в сообщении комиссии.