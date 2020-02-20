ЦИК Азербайджана объявил недействительными итоги голосования еще по четырем участкам

На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) было рассмотрено обращение кандидата в депутаты от 23-го Насими-Сабаильского избирательного округа.

В связи с вопросом выступил член ЦИК Габиль Оруджев.

По его словам, кандидат в обращении сообщил о нарушении его прав в день голосования.

«В связи с обращением было проведено расследование, в ходе чего были выявлены нарушения по четырем избирательным участкам», — сказал Оруджев.

Он предложил объявить результаты выборов по четырем (14-му, 17-му, 23-му и 25-му ) участкам недействительными. Предложение было принято большинством голосов.(trend)

| 2020-02-20T21:41:56+00:00 20 февраля 2020, 22:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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