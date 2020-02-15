ЦИК Азербайджана направил обращения в связи с некоторыми округами в ОИК

На сегодняшнем заседании Центризбиркома были рассмотрены жалобы на ход избирательного процесса в Милли Меджлис по второму Сумгайытскому избирательному округу №42 и второму Сураханскому избирательному округу №31.

Как сообщает Report, на заседании было решено направить некоторые обращения в Окружные избирательные комиссии.

Так же на заседании было принято решение направить на рассмотрение в ОИК жалобы по Гахскому избирательному округу №112, по второму Кяпязскому (Гянджинскому) избирательному округу №40, по третьему Сураханскому избирательному округу №32, по первому Сабирабадскому избирательному округу №63, по второму Ясамальскому избирательному округу №16, по Мингячевирскому избирательному округу №47, по Сальян-Нефтчалинскому избирательному округу №60, по Газахскому избирательному округу №107 в соответствующие окружные избирательные комиссии.

| 2020-02-15T17:04:02+00:00 15 февраля 2020, 16:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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