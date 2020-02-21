ЦИК Азербайджана аннулировала итоги голосования еще на одном участке

На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) рассмотрено обращение кандидата в депутаты от 25-го Низаминского второго избирательного округа Рамина Абилова.

Секретарь ЦИК Арифа Мухтарова отметила, что в своем обращении жалобщик сообщил о правонарушениях на ряде участках по вышеуказанному округу.

По словам Мухтаровой, в ходе расследования было установлено, что итоги голосования на 26-м участке не отражают волеизъявления избирателей.

В связи с этим ЦИК объявила итоги голосования по данному участку недействительными.