ЦИК Азербайджана аннулировала итоги голосования еще на одном участке

На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) рассмотрено обращение кандидата в депутаты от 25-го Низаминского второго избирательного округа Рамина Абилова.

Секретарь ЦИК Арифа Мухтарова отметила, что в своем обращении жалобщик сообщил о правонарушениях на ряде участках по вышеуказанному округу.

По словам Мухтаровой, в ходе расследования было установлено, что итоги голосования на 26-м участке не отражают волеизъявления избирателей.

В связи с этим ЦИК объявила итоги голосования по данному участку недействительными.

| 2020-02-21T22:21:36+00:00 21 февраля 2020, 23:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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