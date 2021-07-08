Цены на нефть продолжают опускаться в четверг после существенного снижения накануне, сообщает «Интерфакс».

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в четверг составляет 73,3 доллара за баррель, что на 0,13 доллара (0,18%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 1,1 доллара (1,5%) — до 73,43 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени 71,96 доллара за баррель, что на 0,24 доллара (0,33%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В среду эти контракты подешевели на 1,17 доллара (1,6%) — до 72,2 доллара за баррель.