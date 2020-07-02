Цены на нефть марки Brent выросли до 42,12 доллара за баррель

Цены на нефть в четверг утром растут вторую торговую сессию подряд на волне оптимизма, вызванного снижением запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.40 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,21% — до 42,12 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,13% — до 39,87 доллара за баррель.