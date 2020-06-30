Цены на нефть марки Brent упали до 41,61 доллара за баррель

Цены на нефть во вторник утром снижаются на фоне опасений по поводу восстановления спроса и увеличения предложения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.48 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,57% — до 41,61 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,81% — до 39,38 доллара за баррель.
Августовские фьючерсы на нефть марки Brent тем временем дешевели на 0,67% — до 41,43 доллара за баррель.(РИА Новости)
| 2020-06-30T10:07:35+04:00 30 июня 2020, 12:50|12345 (Пока оценок нет)
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