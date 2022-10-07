Цены на авиабилеты из России, резко подскочившие после объявления «частичной мобилизации», вернулись на уровень месячной давности, выяснил «Коммерсантъ».

Срочный вылет в Стамбул или Дубай, который стоил 600–700 тысяч рублей после 21 сентября, сейчас обойдется в 20 и 40 тысяч рублей соответственно.

Улететь в Ереван можно за 10–14 тысяч рублей, на пике спроса цены на билеты в столицу Армении достигали 200 тысяч рублей.

Также подешевели рейсы в Казахстан. Еще неделю назад билеты в Астану стоили минимум 45-50 тысяч рублей, на ближайшие два дня их можно купить за 22–24 тысячи. Вылет через неделю обойдется в 17–19 тысяч.

По данным авиакомпаний, спрос на основные международные направления упал в 1,5–2 раза. К ранним сентябрьским значениям вернулись и цены на рейсы в «приграничные» города — Мурманск, Орск, Омск и Челябинск, через которые россияне добирались в Норвегию, Казахстан и Монголию. На пике спроса билеты туда раскупались по 20–25 тысяч рублей, сейчас они стоят 3–5 тысяч рублей.

Источник издания в сфере делового туризма рассказал о резком росте числа корпоративных запросов на бронирование билетов и чартерных самолетов с момента объявления мобилизации до начала октября. По его словам, компании «увозили штат полным мужским составом». Речь идет о работодателях в IT-секторе, не включенных в реестр Минцифры, фарминдустрии и других. Наиболее востребованными направлениями стали Казахстан, Узбекистан, Турция и «особенно Армения».

Все собеседники отмечают, что ситуация повторяет пиковый спрос на рейсы из России после начала вторжения в Украину 24 февраля. Отличие только в том, что существенно меньше людей захотят вернуться обратно. Источник на туристическом рынке добавил, что «те, кто улетал за полмиллиона рублей, — это платежеспособные, часто летающие пассажиры, и их отток может в будущем повлиять на общий пассажиропоток».

По данным Frontex, во вторую неделю мобилизации количество въехавших из России в Евросоюз сократилось на 20% и составило 53 тысячи человек. 29 тысяч из них попали на территорию ЕС через границу Финляндии.

4 октября Bloomberg сообщил о 400 тысячах россиянах, покинувших страну после объявления мобилизации. Агентство собрало данные МВД и пограничных служб государств, которые стали популярными направлениями для «исхода». Так, в Казахстан уехали 200 тысяч россиян, в Грузию — 69 тысяч, в Монголию — 12 тысяч, в страны ЕС — 66 тысяч. Другие востребованные направления — Турция, Армения и Азербайджан, куда россияне могут въезжать без визы, такие сведения пока не публиковали. (moscowtimes.ru)