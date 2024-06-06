ВС РФ ударили авиабомбами по Селидово Донецкой области, пострадали 6 человек, сообщает администрация населенного пункта. Повреждены 13 многоэтажек и легковые автомобили. Еще четыре человека пострадали в результате удара дрона-камикадзе по маршрутке в Никополе Днепропетровской области, сообщают экстренные службы Украины.

Эта новость является прекрасной иллюстрацией того лживого пропагандистского тезиса, что Россия использовала для «обоснования» своего полномасштабного военного вторжения в Украину. «Они бомбили Донбасс!», верещали глашатаи лжи и глупости с российских телеканалов. Их имена всем известны — Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Маргарита Симоньян, Дмитрий Киселев и прочие нерукопожатные персоны калибром поменьше.

Более того, президент России Владимир Путин на встрече с представителями мировых информационных агентств также решил выступить в роли пропагандиста. Говоря о том, чего Россия добилась за все это время войны против Украины, Путин назвал «основным» то, что в Донбассе Москва исполнила «свой долг» перед людьми, которые якобы страдали от «госпереворота» в Украине и последовавших за этим боевых действий. «Мы также показали и самим себе, и всему миру, что мы не только говорим о защите своих интересов, но и делаем это, и будем делать это вне всяких сомнений. И с этим всем придется считаться», — уверен президент РФ.

По сути, это и есть эксплуатация все того же лживого тезиса про «бомбежки Донбасса Украиной» для обоснования кошмарных преступлений России. Возникает простой вопрос — а Геноцид против мирного украинского населения в Буче, попытки «захватить Киев за три дня» — это тоже является примером «защиты российских интересов»?

Россия стерла с лица земли Волноваху, Попасную, огромное число иных украинских населенных пунктов. Она разрушила украинскую энергетическую систему, обрекая украинцев на жизнь в условиях, когда в квартирах и домах свет подается всего по нескольку часов в день. Россия регулярно обстреливает Днепр, Одессу, Харьков. Она готова превратить Харьков в «новый Алеппо». И все это , чтобы «показать и самим себе, и всему миру, что мы не только говорим о защите своих интересов, но и делаем это, и будем делать это вне всяких сомнений».

Кстати, Путин «разъяснил» значение слова «денацификация», о которой он объявлял применительно к Украине в качестве «цели военной операции». По его словам, «денацификация» означает законодательное запрещение пропаганды нацизма. Объявляя о начале «спецоперации» (так в РФ называют войну против Украины) в феврале 2022 года, Путин назвал среди ее целей «денацификацию» этой страны.

«Я был очень удивлен, когда начали спрашивать: «А что такое денацификация?». Это запрещение на законодательном уровне пропаганды нацизма», — сказал президент РФ. РБК напоминает, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прояснить понятие «денацификация», говорил: «В идеале нужно освободить Украину и зачистить ее от пронацистски настроенных людей». То есть, мы уже видим разночтения в ответах на один и тот же вопрос.

В любом случае, это просто кошмар, когда лидер России, аннексировав Крым и развязав войну в Донбассе еще в 2014 году, пытается играть терминами для «оправдания» преступлениям, которые РФ совершила против Украины. И это — четкий сигнал для всех стран. Российские пропагандисты и политики уже открыто и бесстыдно рассуждают о планах по нападению их страны на Молдову, страны Балтии, Польшу , Финляндию. Мы не раз слышали от них оскорбительные заявления в адрес Казахстана.

Да и Азербайджану не стоит заниматься самообманом. Россия всегда имела, имеет и будет иметь планы по военному вторжению в нашу страну. Сейчас они не реализовываются только благодаря грамотной внешней политике президента нашей страны Ильхама Алиева, который развил азербайджано-турецкое военно-политическое сотрудничество, укрепил азербайджанскую армию. Плюс, Россия завязла в войне в Украине и несет там колоссальные потери, как бы Владимир Путин не пытался скрыть их реальные масштабы. Пишу обо всем этом, таком очевидном , чтобы было предельно понятно, почему мы пока не имеем прямого вооруженного конфликта с РФ и возможен ли он, хотя бы теоретически, в будущем. Цена самообмана в данном вопросе может быть слишком высокой.