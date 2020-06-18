Россия: Целый УИК отказался работать 1 июля

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №1503 в Екатеринбурге стала первой в России, в полном составе отказавшейся участвовать в голосовании о внесении поправок в Конституцию РФ. Один из ее членов рассказал Радио Свобода о причинах такого решения.

Первый призыв нескольких членов российских УИК к своим коллегам не участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию из-за эпидемии коронавируса был опубликован в интернете еще 9 июня.

Через неделю после этого Центризбирком отказался от своей первоначальной идеи тестировать всех членов избирательных комиссий на коронавирус, а 17 июня «Открытие медиа» написали, что от участия в голосовании отказались уже 450 членов комиссий.

Тем не менее, лишь в четверг стало известно, что еще 16 июня в Екатеринбурге целая избирательная комиссия в полном составе официально отказалась работать в день всероссийского голосования 1 июля.