Россия: Целый УИК отказался работать 1 июля

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №1503 в Екатеринбурге стала первой в России, в полном составе отказавшейся участвовать в голосовании о внесении поправок в Конституцию РФ. Один из ее членов рассказал Радио Свобода о причинах такого решения.

Первый призыв нескольких членов российских УИК к своим коллегам не участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию из-за эпидемии коронавируса был опубликован в интернете еще 9 июня.

Через неделю после этого Центризбирком отказался от своей первоначальной идеи тестировать всех членов избирательных комиссий на коронавирус, а 17 июня «Открытие медиа» написали, что от участия в голосовании отказались уже 450 членов комиссий.

Тем не менее, лишь в четверг стало известно, что еще 16 июня в Екатеринбурге целая избирательная комиссия в полном составе официально отказалась работать в день всероссийского голосования 1 июля.

 

| 2020-06-18T22:07:44+04:00 19 июня 2020, 00:36|12345 (Пока оценок нет)
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