Банк России работает над подачей исков к заморозившему российские резервы Западу. Однако точных сроков начала судебных разбирательств нет, поскольку «это вопрос спокойный, вязкий где-то даже», рассказал зампред ЦБ Алексей Гузнов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2022).

По его словам, в исковых требованиях регулятор сделает акцент на то, «какой статус нам придали иностранные государства – статус Центрального банка», который по закону обладает независимостью от правительства. «Я думаю, что о конкретных шагах можно будет в недалеком будущем говорить», – отметил Гузнов.

О том, что процесс подачи исков к иностранным государствам «сложный», в июле говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Впервые она пообещала добиться в суде возврата валютных резервов России еще в апреле. «Конечно, это беспрецедентная «заморозка», мы будет готовить все иски судебные, готовимся для того, чтобы их применить, потому что это беспрецедентно в мировом масштабе», – сказала Набиуллина.

США, ЕС, Великобритания и другие страны заморозили международные резервы России в ответ на войну в Украине. Министр финансов РФ Антон Силуанов оценивал сумму, оставшуюся на счетах в зарубежных банках, в 300 млрд долларов. «Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около $640 млрд, около $300 млрд резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», – сказал Силуанов. (moscowtimes.ru)