Израильские военные рассматривают возможность затопления тоннелей, используемых радикальным исламским движением ХАМАС в секторе Газа. Для этих целей они установили насосную систему, мощности которой позволяют затопить подземные проходы и вытеснить из них боевиков ХАМАС, сообщает в понедельник, 4 ноября, газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных представителей властей США.

В середине ноября Армия обороны Израиля завершила установку по меньшей мере пяти насосов примерно в полутора километрах к северу от лагеря беженцев Аш-Шати. По данным газеты, при подаче тысяч кубометров воды в час подземная сеть может быть полностью затоплена в течение нескольких недель. В материале не уточняется, рассматривает ли Израиль возможность использования насосов до того, как будут освобождены все заложники.

Согласно сообщению агентства Reuters, представитель Армии обороны Израиля отказался комментировать подробности плана по затоплению тоннелей, но заявил: «ЦАХАЛ работает над тем, чтобы уничтожить террористический потенциал ХАМАС различными способами и при помощи различных военных и технологических средств».

ХАМАС уже много лет использует разветвленную систему подземных ходов в военных целях. Во время атаки на Израиль его боевики, как в ЦАХАЛ утверждали ранее, использовали эту систему для проникновения на израильскую территорию. Израильская армия также обнаружила в ноябре тоннель под больницей «Аш-Шифа» в секторе Газа. По данным Reuters, ХАМАС отрицает, что его система тоннелей проходит под гражданскими объектами, но подтверждает, что в этих проходах до сих пор находятся похищенные заложники. (DW)