Трюдо заявил, что напряженность привела к авиакатастрофе в Иране

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что напряженность вокруг Ирана спровоцировала катастрофу украинского Boeing, и призвал к деэскалации. В авиакатастрофе погибли 57 граждан Канады.
«Если бы не было напряженности, если бы не было недавней эскалации в регионе, то все эти канадцы были бы сейчас дома со своими семьями», — сказал Трюдо в интервью Global TV.
«Такое происходит в условиях конфликта и войны. Невинные люди несут львиную долю тягот, и (произошедшее) напоминает нам о необходимости так напряженно работать над деэскалацией, продвигаясь к сокращению напряженности, к нахождению пути, на котором не будет дальнейшего конфликта и убийств», — добавил Трюдо.
По его словам, от Ирана в сложившейся ситуации требуется «признание ответственности и какая-то форма компенсации».