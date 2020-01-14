Трюдо заявил, что напряженность привела к авиакатастрофе в Иране

«Такое происходит в условиях конфликта и войны. Невинные люди несут львиную долю тягот, и (произошедшее) напоминает нам о необходимости так напряженно работать над деэскалацией, продвигаясь к сокращению напряженности, к нахождению пути, на котором не будет дальнейшего конфликта и убийств», — добавил Трюдо.