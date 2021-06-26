Канадский премьер-министр Джастин Трюдо призвал папу римского Франциска приехать в Канаду, чтобы принести извинения за католические школы-интернаты, где были обнаружены сотни безымянных могил индейских детей. Об этом он рассказал 25 июня журналистам.

«Я лично разговаривал с Его Святейшеством папой Франциском, чтобы убедить его, насколько важно не просто принести извинения перед коренными канадцами, но и сделать это на канадской земле», — цитирует премьера ABC News.

По его словам, руководство католической церкви активно предпринимает шаги для решения возникшей ситуации.

Кроме того, Трюдо заявил, что канадцы «ужасаются и стыдятся» давней политики своего правительства.

«Это была политика, которая отрывала детей от их домов, их сообществ, их культуры и их языка и заставляла их ассимилироваться», — подчеркнул он.

24 июня стало известно, что на территории бывшей школы для индейцев в канадском городе Камлупс обнаружены еще сотни безымянных детских могил. Таким образом количество найденных захоронений в учебном заведении приблизилось к тысяче.

В 1876 году в Канаде был принят Акт об индейцах, который разрешал изъятие земель коренных народов под нужды федерального правительства. Спустя шесть лет документ дополнили поправкой о создании специальных школ, которые получили название резидентских.

Эти учебные заведения находились под управлением католической церкви, туда принудительно забирали детей индейцев с целью интеграции их в канадское общество. Через такие школы прошли по меньшей мере 150 тыс. детей. Отмечается, что многие ученики подвергались физическому, сексуальному и эмоциональному насилию. Кроме того, дети были лишены медицинской помощи. Согласно статистике, от побоев и болезней за всё время в таких заведениях умерли минимум 4 тыс. учеников (iz.ru)