Поставленный поэтом Евгением Евтушенко вопрос «хотят ли русские войны?» давно уже не актуален. Его обнулили еще в 2008 году, когда Россия пошла войной на Грузию, защищая сепаратистов из Южной Осетии и Абхазии. Два этих сепаратистских самообразования она в итоге признала, но ничего ей за это не было. Коллективный Запад предпочел умыть руки.

В России это восприняли, как сигнал о слабости, трусости Запада. Там стали копить силы и пошли на еще большее преступление. Российская Федерация аннексировала украинский полуостров Крым в конце февраля — начале марта 2014 года. Бойцы российских спецподразделений в форме без опознавательных знаков блокировали здания Совета министров и Верховного совета Автономной Республики Крым, а затем взяли под контроль территорию полуострова. А 16 марта 2014 в Крыму прошел инициированный Москвой так называемый «референдум о статусе Крыма», по итогам которого украинский регион был «присоединен» к России.

Что сделал коллективный Запад? Отделался или, так будет точнее, обделался сравнительно легкими санкциями против России. Их введение не только не охладило руководство РФ. Наоборот, в Кремле сочли, что так будет всегда, что аналогичные санкции Запад будет вводить и дальше, не решаясь на что-то серьезное. В итоге, мы все увидели то, что увидели- открытую, жестокую, варварскую войну России против Украины.

Российское руководство не считается ни с чем. По данным украинской стороны, с начала войны уже было уничтожено свыше 14000 российских военнослужащих, есть тысячи и тысячи раненых, взятых в плен. Уничтожено несколько генералов российской армии. Потери в сбитых самолетах, вертолетах, танках и прочей технике уже почти такие же, как за все годы войны СССР в Афганистане.

Но руководство РФ скрывает от своего народа правду, блокируя все известные зарубежные сайты, выливая на своих сограждан тонны лжи. Вовсю работают ртами и языком все эти трубадуры войны- Симоньян, Канделаки, Соловьев. Особенно смешон Сергей Марков. Он ежедневно публикует на своей странице такую дичь, что над ним открыто насмехаются практически все читающие. Да и как не смеяться над Марковым, которого уже именуют Мраковым, если он регулярно «переобувается на лету».

Это ведь он уверял всех, что в «братской стране», как цинично называл пропагандист из страны –агрессора Украину, оккупантов встретят цветами. Когда их встретили ожесточенным сопротивлением, «коктейлями Молотова», он нашел «оправдание». Мол, во всем виноваты «украинские националисты», которые «не дали людям выйти с цветами к российской армии». Это просто невообразимая чушь, но Марков просто отрабатывает свой хлеб пропагандиста из страны, которую возглавляет, как заявил президент США Байден, военный преступник. Сомневающимся в том, что перед нами тотальный, примитивный и жалкий лжец, предлагаю ознакомиться с постом, который опубликовал Марков сегодня.

«После того, как неонацистский полк Азов взорвал здание театра в Мариуполе, а все мировые СМИ активно распространили ложь неонацистов Азова о том, что здание театра разбомбила авиация армии России, этот опыт был признан эффективным. И теперь ВСУ подготовили такой же взрыв больницы в Днепре/Днепропетровске. Там заминировали больницу и готовятся ее взорвать при пролете самолета армии России. А потом обвинить в этом армию России. Эту информацию армии России передали жители Днепра, большинство из которых являются пророссийскими. Рискуя жизнью, они передают эту информацию», написал он.

То есть, перед нами сразу несколько примеров наглой лжи. Сначала он пытается откреститься от преступления, уже совершенного Россией, стараясь обвинить в бомбежке театра в Мариуполе… украинскую сторону. А затем, он анонсирует новое ожидаемое преступление российской стороны, уже стараясь представить дело в лживом, извращенном виде, снова обвинив …Украину.

Ему, повторюсь, в комментариях пишут, что он лжет, что он смешон и жалок. Но, он продолжает гнуть свою линию. Складывается ощущение, что Марков -мазохист и эксгибиционист в одном лице. Покажет свой срам в виде очередного лживого и мерзопакостного поста, отгребет по полной, наевшись тем что ему скормят адекватные люди, но не успокаивается, а пишет по новой. Понятно, что роль у него такая. Но про завтрашний день все же нужно помнить.

А это именно то, о чем напрочь забыли вконец слетевшие с катушек российские пропагандисты. Там идет внутривидовая конкуренция за звание наиболее невменяемого персонажа. И в числе лидеров, на мой взгляд, гордо шествует политолог Станислав Тарасов. Скажу сразу, он мне очень напоминает человека, который старается сохранять горделивую осанку, наложив в штаны и распространяя ужасающее зловоние.

Предлагаю ознакомиться с некоторыми утверждениями этого давнего друга армян, которые он сделал в интервью Caliber.Az. «Европы уже нет. Европа уничтожается американцами с одной стороны, с другой стороны мы с востока идем. Европа заканчивается», — утверждает он. Дальше больше. «Все крупные города Украины окружены Россией. Война уже выиграна Кремлем, сейчас идут всего лишь тактические маневры. Мы не хотим уничтожать инфраструктуру Украины, это все-таки наш народ, в большинстве своем обманутый. Мы по своим же бьем, поэтому осторожничаем, можно сказать, ювелирно работаем», — врет Тарасов.

«Ювелирная работа», при полном провале планировавшегося блицкрига, заключается в бомбежках мирных украинских городов, в том, что их буквально стирают с лица земли. Убийство стариков, женщин, детей, превращение миллионов украинцев в беженцев — это и есть «ювелирная работа» по-российски. «Будет уже другое государство, и вряд ли будет называться как прежде Украиной. Это будет скорее всего «Российская Демократическая Республика»», — размечтался он о будущем Украины.

Понятное дело, что он всего лишь выдает желаемое за действительное. Понятно и то, что такими речами Тарасов, Марков и им подобные лишь раздувают огонь презрения в отношении России. Той самой, которая в итоге надолго будет отрезана от цивилизованного мира «железным занавесом». Той самой, которая уже доказала всем, что желание крови, несчастий, бед всем своим соседям- это и есть составляющая «загадочной русской души». Той самой, которая хочет войн, но в итоге получит поражение, презрению и нищету. И очень жаль, что коллективный Запад так долго не понимал очевидного, так много потратил времени на умиротворение агрессора. Противостоять ему нужно было еще в 2008-ом году…